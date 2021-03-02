Чемпионат Италии. Серия А 2020-2021
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Миранчук: «Очень нравится Бергамо, меня уже узнают на улицах»

02 Марта 2021, 09:33,

Российский хавбек Алексей Миранчук, выступающий за «Аталанту», рассказал о своем пребывании в итальянском клубе.

«Мне очень нравится Бергамо. Меня уже начинают узнавать на улицах города. Здесь очень добрые люди, они подходят ко мне с улыбкой на лице и говорят: «Форца, «Аталанта». Мне нравится такое отношение со стороны болельщиков», - приводит слова полузащитника пресс-служба клуба.

Напомним, что Алексей пополнил ряды итальянского клуба осенью прошлого года. В нынешнем сезоне Серии А Миранчук сыграл 15 поединков, в которых забил один гол и сделал одну результативную передачу.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Алексей Миранчук
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