Миранчук: «Очень нравится Бергамо, меня уже узнают на улицах»

Российский хавбек Алексей Миранчук, выступающий за «Аталанту», рассказал о своем пребывании в итальянском клубе.

«Мне очень нравится Бергамо. Меня уже начинают узнавать на улицах города. Здесь очень добрые люди, они подходят ко мне с улыбкой на лице и говорят: «Форца, «Аталанта». Мне нравится такое отношение со стороны болельщиков», - приводит слова полузащитника пресс-служба клуба.

Напомним, что Алексей пополнил ряды итальянского клуба осенью прошлого года. В нынешнем сезоне Серии А Миранчук сыграл 15 поединков, в которых забил один гол и сделал одну результативную передачу.