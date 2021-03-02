Чемпионат Италии. Серия А 2020-2021
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Кассано: «Мне не нравится футбол «Интера», но они должны выиграть скудетто»

02 Марта 2021, 09:25,

Экс-нападающий сборной Италии и мадридского «Реала» Антонио Кассано раскритиковал футбол миланского «Интера».

«Нерадзурри» не играют в доминирующий футбол, их игра не привлекает болельщиков. «Интер» при Антонио Конте старается играть из глубины, забрасывая мяч на Ромелу Лукаку. Мне не нравится их игра, но они должны выиграть скудетто» в этом сезоне», - приводит слова Кассано издание Football-Italia.

По итогам 24 туров Серии А «Интер» набрал 56 очков и занимает первое место в турнирной таблице. «Нерадзурри» опережают ближайшего преследователя на четыре балла.

Следующий матч команда Конте проведет на выезде против «Пармы».
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Интер Милан, Антонио Кассано
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