Клуб Бекхэма рассчитывает подписать Роналду

«Интер Майами» проявляет заинтересованность в приглашении португальского нападающего Криштиану Роналду, ныне выступающего в чемпионате Италии за туринский «Ювентус». Об этом информирует Todo Fichajes.

Согласно данным источника, американский клуб, инвестором которого является экс-игрок «МЮ» и «Реала» Дэвид Бекхэм, попытается подписать 36-летнего форварда следующим летом. «Интер» надеется, что Роналду не станет продлевать контракт со «старой синьорой». Договор между сторонами рассчитан до 2022-го года.

Криштиану защищает цвета «Ювентуса» с 2018-го года. В текущем сезоне Серии А он провел 20 матчей, забил 19 голов и отдал три ассиста.