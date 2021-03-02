Чемпионат Италии. Серия А 2020-2021
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Клуб Бекхэма рассчитывает подписать Роналду

02 Марта 2021, 08:22,

«Интер Майами» проявляет заинтересованность в приглашении португальского нападающего Криштиану Роналду, ныне выступающего в чемпионате Италии за туринский «Ювентус». Об этом информирует Todo Fichajes.

Согласно данным источника, американский клуб, инвестором которого является экс-игрок «МЮ» и «Реала» Дэвид Бекхэм, попытается подписать 36-летнего форварда следующим летом. «Интер» надеется, что Роналду не станет продлевать контракт со «старой синьорой». Договор между сторонами рассчитан до 2022-го года.

Криштиану защищает цвета «Ювентуса» с 2018-го года. В текущем сезоне Серии А он провел 20 матчей, забил 19 голов и отдал три ассиста.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Криштиану Роналду, Трансферы футбола - лето 2021, Интер Майами
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Комментарии (1)
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0
Spirit
02 Марта 2021, 09:54

Роналду еще рано в МЛС!

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