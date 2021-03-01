Пирло не планирует использовать Кьезу на позиции второго нападающего

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01 Марта 2021, 22:59,
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Главный тренер «Ювентуса» Андреа Пирло не планирует использовать Федерико Кьезу на позиции второго нападающего.
«Невозможно представить Кьезу вторым нападающим. В составе нет таких игроков, как Федерико, он хорошо справляется со своей ролью и будет играть на той же позиции.
Сыграет ли Мората со «Специей»? Завтра мы оценим его состояние и решим, будет ли Альваро присутствовать на скамейке запасных», - цитирует Пирло Football Italia.
Матч между «Ювентусом» и «Специей» состоится завтра, 2 февраля, в 22:45 по московскому времени.
Туринский клуб набрал 46 очков в 23 турах и расположился на третьем месте в турнирной таблице чемпионата Италии.
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Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
|Теги: Ювентус, Андреа Пирло, Федерико Кьеза
Матч между «Ювентусом» и «Специей» состоится завтра, 2 февраля, в 22:45 по московскому времени.))))))))