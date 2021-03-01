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Пирло не планирует использовать Кьезу на позиции второго нападающего

01 Марта 2021, 22:59,

Главный тренер «Ювентуса» Андреа Пирло не планирует использовать Федерико Кьезу на позиции второго нападающего.

«Невозможно представить Кьезу вторым нападающим. В составе нет таких игроков, как Федерико, он хорошо справляется со своей ролью и будет играть на той же позиции.

Сыграет ли Мората со «Специей»? Завтра мы оценим его состояние и решим, будет ли Альваро присутствовать на скамейке запасных», - цитирует Пирло Football Italia.

Матч между «Ювентусом» и «Специей» состоится завтра, 2 февраля, в 22:45 по московскому времени.

Туринский клуб набрал 46 очков в 23 турах и расположился на третьем месте в турнирной таблице чемпионата Италии.
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Ювентус, Андреа Пирло, Федерико Кьеза
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Комментарии (1)
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0
CaesarTIP
02 Марта 2021, 00:26

Матч между «Ювентусом» и «Специей» состоится завтра, 2 февраля, в 22:45 по московскому времени.))))))))

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