Пирло не планирует использовать Кьезу на позиции второго нападающего

Главный тренер «Ювентуса» Андреа Пирло не планирует использовать Федерико Кьезу на позиции второго нападающего.

«Невозможно представить Кьезу вторым нападающим. В составе нет таких игроков, как Федерико, он хорошо справляется со своей ролью и будет играть на той же позиции.

Сыграет ли Мората со «Специей»? Завтра мы оценим его состояние и решим, будет ли Альваро присутствовать на скамейке запасных», - цитирует Пирло Football Italia.

Матч между «Ювентусом» и «Специей» состоится завтра, 2 февраля, в 22:45 по московскому времени.

Туринский клуб набрал 46 очков в 23 турах и расположился на третьем месте в турнирной таблице чемпионата Италии.