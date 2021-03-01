Pirelli не будет размещать свой логотип на экипировке «Интера» со следующего сезона

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01 Марта 2021, 21:43,
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Генеральный директор Pirelli Марко Тронкетти Провера заявил, что лого итальянской компании по производству шин не будет размещаться на футболках футболистов «Интера» со следующего сезона.
«Мы ведём переговоры с Антонелло, Мароттой и другими представителями «Интера». Мы больше не будем размещаться на экипировке «нерадзурри», но наше сотрудничество с клубом продолжится», - цитирует управленца Gr Parlamento.
Стоит отметить, что компания размещала свой логотип на футболках «Интера» последние двадцать семь лет.
После двадцати четырёх туров «Интер» под руководством Антонио Конте занимает первое место в турнирной таблице чемпионата Италии.
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Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
|Теги: Интер Милан