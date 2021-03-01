Pirelli не будет размещать свой логотип на экипировке «Интера» со следующего сезона

Генеральный директор Pirelli Марко Тронкетти Провера заявил, что лого итальянской компании по производству шин не будет размещаться на футболках футболистов «Интера» со следующего сезона.

«Мы ведём переговоры с Антонелло, Мароттой и другими представителями «Интера». Мы больше не будем размещаться на экипировке «нерадзурри», но наше сотрудничество с клубом продолжится», - цитирует управленца Gr Parlamento.

Стоит отметить, что компания размещала свой логотип на футболках «Интера» последние двадцать семь лет.

После двадцати четырёх туров «Интер» под руководством Антонио Конте занимает первое место в турнирной таблице чемпионата Италии.