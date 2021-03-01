Чемпионат Италии. Серия А 2020-2021
Сделать ставку
﻿
0

Pirelli не будет размещать свой логотип на экипировке «Интера» со следующего сезона

01 Марта 2021, 21:43,

Генеральный директор Pirelli Марко Тронкетти Провера заявил, что лого итальянской компании по производству шин не будет размещаться на футболках футболистов «Интера» со следующего сезона.

«Мы ведём переговоры с Антонелло, Мароттой и другими представителями «Интера». Мы больше не будем размещаться на экипировке «нерадзурри», но наше сотрудничество с клубом продолжится», - цитирует управленца Gr Parlamento.

Стоит отметить, что компания размещала свой логотип на футболках «Интера» последние двадцать семь лет.

После двадцати четырёх туров «Интер» под руководством Антонио Конте занимает первое место в турнирной таблице чемпионата Италии.
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Интер Милан
★ Добавьте Евро-Футбол в источники

    Подписывайтесь на Евро-Футбол в Яндекс.Дзен!

Читайте также на "Евро-футбол.ру":
Комментарии (0)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
«Бавария» разгромила «Лацио» и одной ногой шагнула в четвертьфинал
«Бавария» разгромила «Лацио» и одной ногой шагнула в четвертьфинал
Два удаления, камбэк Промеса и чудесный Хвича: «Спартак» проиграл «Рубину» впервые за 82 месяца
Два удаления, камбэк Промеса и чудесный Хвича: «Спартак» проиграл «Рубину» впервые за 82 месяца
Чудо-гол Жиру решил исход битвы «Атлетико» и «Челси» в Бухаресте
Чудо-гол Жиру решил исход битвы «Атлетико» и «Челси» в Бухаресте
​Какие команды РПЛ попадут в еврокубки
​Какие команды РПЛ попадут в еврокубки
Снова скука в матче грандов АПЛ: «Челси» и «Манчестер Юнайтед» разошлись нулевым миром
Снова скука в матче грандов АПЛ: «Челси» и «Манчестер Юнайтед» разошлись нулевым миром


Рейтинг букмекерских контор
1 Бонус: 15000 Обзор Играть
2 Бонус: 10000 Обзор Играть
3 Бонус: 5000 Обзор Играть
4 Бонус: 10000 Обзор Играть
5 Бонус: 19500 Обзор Играть
6 Бонус: 15000 Обзор Играть
7 Бонус: 500 Обзор Играть
8 Бонус: 1000 Обзор Играть
9 Бонус: 1000 Обзор Играть
10 Бонус: 1000 Обзор Играть
Полный рейтинг букмекеров от Евро-футбола