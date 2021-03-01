Чемпионат Италии. Серия А 2020-2021
Сделать ставку
﻿
0

Гуллит: «Невозможно всё время быть идеальным, но у Месси получается»

01 Марта 2021, 21:24,

Бывший футболист сборной Голландии Рууд Гуллит высказался о форварде «Ювентуса» Криштиану Роналду и лидере «Барселоны» Лионеле Месси.

«Роналду и Месси невероятны. То, насколько усердно работает Криштиану, просто невероятно. Месси тоже особенный. Невозможно быть всё время таким идеальным, но у Лионеля получается», - цитирует Гуллита FCBarcelonaFl.

36-летний Роналду сыграл двадцать матчей за «Ювентус» в нынешнем сезоне чемпионата Италии, забил девятнадцать голов и отдал две голевые передачи.

Месси, контракт которого с «Барселоной» рассчитан до 30 июня 2021 года, принял участие в двадцати трёх матчах каталонцев в нынешнем сезоне чемпионата Испании, забил девятнадцать голов и отдал шесть голевых передач.
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Криштиану Роналду, Лионель Месси, Рууд Гуллит
★ Добавьте Евро-Футбол в источники

    Подписывайтесь на Евро-Футбол в Яндекс.Дзен!

Читайте также на "Евро-футбол.ру":
Комментарии (0)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
«Бавария» разгромила «Лацио» и одной ногой шагнула в четвертьфинал
«Бавария» разгромила «Лацио» и одной ногой шагнула в четвертьфинал
Два удаления, камбэк Промеса и чудесный Хвича: «Спартак» проиграл «Рубину» впервые за 82 месяца
Два удаления, камбэк Промеса и чудесный Хвича: «Спартак» проиграл «Рубину» впервые за 82 месяца
Чудо-гол Жиру решил исход битвы «Атлетико» и «Челси» в Бухаресте
Чудо-гол Жиру решил исход битвы «Атлетико» и «Челси» в Бухаресте
​Какие команды РПЛ попадут в еврокубки
​Какие команды РПЛ попадут в еврокубки
Снова скука в матче грандов АПЛ: «Челси» и «Манчестер Юнайтед» разошлись нулевым миром
Снова скука в матче грандов АПЛ: «Челси» и «Манчестер Юнайтед» разошлись нулевым миром


Рейтинг букмекерских контор
1 Бонус: 15000 Обзор Играть
2 Бонус: 10000 Обзор Играть
3 Бонус: 5000 Обзор Играть
4 Бонус: 10000 Обзор Играть
5 Бонус: 19500 Обзор Играть
6 Бонус: 15000 Обзор Играть
7 Бонус: 500 Обзор Играть
8 Бонус: 1000 Обзор Играть
9 Бонус: 1000 Обзор Играть
10 Бонус: 1000 Обзор Играть
Полный рейтинг букмекеров от Евро-футбола