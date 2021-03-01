Гуллит: «Невозможно всё время быть идеальным, но у Месси получается»

Бывший футболист сборной Голландии Рууд Гуллит высказался о форварде «Ювентуса» Криштиану Роналду и лидере «Барселоны» Лионеле Месси.

«Роналду и Месси невероятны. То, насколько усердно работает Криштиану, просто невероятно. Месси тоже особенный. Невозможно быть всё время таким идеальным, но у Лионеля получается», - цитирует Гуллита FCBarcelonaFl.

36-летний Роналду сыграл двадцать матчей за «Ювентус» в нынешнем сезоне чемпионата Италии, забил девятнадцать голов и отдал две голевые передачи.

Месси, контракт которого с «Барселоной» рассчитан до 30 июня 2021 года, принял участие в двадцати трёх матчах каталонцев в нынешнем сезоне чемпионата Испании, забил девятнадцать голов и отдал шесть голевых передач.