Один из сотрудников «Ювентуса» заразился коронавирусом

Один из сотрудников «Ювентуса» сдал положительный тест на коронавирус.

«Клуб находится в непосредственном контакте с органами здравоохранения для эффективной реализации медицинских протоколов, необходимых для проведения тренировок», - говорится в заявлении туринского клуба.

Ближайший матч «Ювентус» проведёт завтра, второго марта, соперником подопечных Андреа Пирло станет «Специя». Стартовый свисток о начале встречи прозвучит в 22:45 по московскому времени.

После двадцати трёх туров «Ювентус» занимает лишь третье место в турнирной таблице чемпионата Италии, отставая от лидирующего «Интера» уже на десять очков.