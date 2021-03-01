Чемпионат Италии. Серия А 2020-2021
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Один из сотрудников «Ювентуса» заразился коронавирусом

01 Марта 2021, 20:29,

Один из сотрудников «Ювентуса» сдал положительный тест на коронавирус.

«Клуб находится в непосредственном контакте с органами здравоохранения для эффективной реализации медицинских протоколов, необходимых для проведения тренировок», - говорится в заявлении туринского клуба.

Ближайший матч «Ювентус» проведёт завтра, второго марта, соперником подопечных Андреа Пирло станет «Специя». Стартовый свисток о начале встречи прозвучит в 22:45 по московскому времени.

После двадцати трёх туров «Ювентус» занимает лишь третье место в турнирной таблице чемпионата Италии, отставая от лидирующего «Интера» уже на десять очков.
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Ювентус
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