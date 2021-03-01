Чемпионат Италии. Серия А 2020-2021
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​Филиппо Индзаги оштрафовали за нарушение дисквалификации

01 Марта 2021, 19:45,

Дисциплинарная комиссия вынесла ряд решений по завершению двадцать четвёртого тура чемпионата Италии.

Главный тренер «Беневенто» Филиппо Индзаги оштрафовали на 2500 евро. Причина в том, что он давал указания своей команде в игре против «Наполи», хотя был дисквалифицирован.

За протесты в качестве капитана команды хавбека «Ромы» Лоренцо Пеллегрини оштрафовали на 1500 евро.

Добавим, что защитник «Наполи» Калиду Кулибали получил стандартную дисквалификацию на один матч после своего удаления.

Ближайший тур чемпионата Италии пройдёт со вторника по четверг.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Рома, Наполи, Филиппо Индзаги, Калиду Кулибали, Беневенто, Лоренцо Пеллегрини
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