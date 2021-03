​Известную «уродливую» статую Роналду оживили с помощью популярного сервиса

Несколько лет назад на Мадейре была представлена скульптура в честь звёздного футболиста Криштиану Роналду. Тогда португалец выступал за «Реал», а теперь он продолжает показывать высокий уровень в «Ювентусе». Скульптуру многие нашли неудачной и даже прозвали её уродливой.

С помощью популярного сервиса, способного создавать из фотографий лиц анимации, так называемая уродливая скульптура Роналду была оживлена.

So I wanted to know how the recent #DeepLearning facial animations services do with busts and decided to give that botched Christiano Ronaldo statue a spin. What ensued can only be summarised as #DeepNostalgia --> #DeeplyDisturbed. Sweet dreams! ;) pic.twitter.com/g2J0LV5DAi