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​Известную «уродливую» статую Роналду оживили с помощью популярного сервиса

01 Марта 2021, 19:18,

Несколько лет назад на Мадейре была представлена скульптура в честь звёздного футболиста Криштиану Роналду. Тогда португалец выступал за «Реал», а теперь он продолжает показывать высокий уровень в «Ювентусе». Скульптуру многие нашли неудачной и даже прозвали её уродливой.

С помощью популярного сервиса, способного создавать из фотографий лиц анимации, так называемая уродливая скульптура Роналду была оживлена.

 

В сезоне 2020/2021 Криштиану Роналду провёл за «Ювентус» двадцать девять матчей в различных соревнованиях. На счету форварда двадцать шесть голов и три результативных паса на партнёров.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Ювентус, Криштиану Роналду
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