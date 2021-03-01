Чемпионат Италии. Серия А 2020-2021
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​Пирло: «Ювентус» борется за Скудетто»

01 Марта 2021, 17:34,

Главный тренер «Ювентуса» Андреа Пирло сообщил, что его команда всё ещё борется за титул чемпиона Италии.

«Матч со «Специей» будет непростым и важным для нас. Мы должны продолжать бороться за Скудетто, стараясь избегать допущенных ранее ошибок.

Мы не смотрим на команды, которые идут выше или ниже нас. Мы концентрируемся на себе. Мы всё ещё в гонке.

Я бы не говорил, что мы боремся за Скудетто, если бы не знал, что команда тоже так думает.  Я знаю, что парни верят в это и стремятся к этому. Это заставляет меня чувствовать себя комфортно», - цитирует Пирло Football Italia.

«Ювентус» отстаёт от лидирующего в Серии А «Интера» на десять очков, сыграв на матч меньше.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Ювентус, Андреа Пирло
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