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​Худшая команда Серии А уволила тренера

01 Марта 2021, 16:23,

Джованни Строппа был уволен с должности главного тренера «Кротоне». Об этом в первый день весны сообщила пресс-служба клуба.

Строппа работал в «Кротоне» с 2018 года. За это время он решил задачу по сохранении команды в Серии Б и вывел команду в Серию А. Впрочем, на текущий момент «Кротоне» занимает последнее место в турнирной таблице. В двадцати четырёх матчах чемпионата команда набрала только двенадцать зачётных баллов.

Отметим, что от зоны выживания на текущий момент «Кротоне» отстаёт на восемь зачётных баллов. Ближайший матч команда проведёт третьего марта против «Аталанты».
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Кротоне, Джованни Строппа
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