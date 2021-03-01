Ибрагимович рискует пропустить матч против «Удинезе»

Главная звезда «Милана» Златан Ибрагимович рискует не сыграть в поединке 25-го тура чемпионата Италии против «Удинезе», об этом рапортует Gazzetta dello Sport.

Источник сообщает, что 39-летний бомбардир травмировался в матче 24-го тура Серии А против «Ромы». Шведский форвард был заменен в начале второго тайма. Златан испытывает проблемы с мышцами левого бедра.

В ближайшие дни Ибрагимович пройдет медобследование, по итогам которого станут известны точные сроки восстановления.

В нынешнем сезоне чемпионата Италии швед провел 14 матчей и забил 14 мячей.

Поединок между «Миланом» и «Удинезе» пройдет в среду, третьего марта.