Ибрагимович рискует пропустить матч против «Удинезе»

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01 Марта 2021, 13:50,
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Главная звезда «Милана» Златан Ибрагимович рискует не сыграть в поединке 25-го тура чемпионата Италии против «Удинезе», об этом рапортует Gazzetta dello Sport.
Источник сообщает, что 39-летний бомбардир травмировался в матче 24-го тура Серии А против «Ромы». Шведский форвард был заменен в начале второго тайма. Златан испытывает проблемы с мышцами левого бедра.
В ближайшие дни Ибрагимович пройдет медобследование, по итогам которого станут известны точные сроки восстановления.
В нынешнем сезоне чемпионата Италии швед провел 14 матчей и забил 14 мячей.
Поединок между «Миланом» и «Удинезе» пройдет в среду, третьего марта.
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Милан, Златан Ибрагимович, Удинезе