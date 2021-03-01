Пранделли: «Замечаю прогресс Кокорина, он хорошо работает»

Наставник «Фиорентины» Чезаре Пранделли поделился мнением о нынешней форме российского нападающего Александра Кокорина.

«Я замечаю прогресс Александра. Он хорошо работает. Конечно, ему необходимо время на адаптацию. Кокорин попал в другую лигу, где совсем иные скорости и другая тактика. Ему нужно привыкнуть к этому. Я доволен его работой. Сейчас делаем все, чтобы Александр набрал оптимальную форму», - передает слова специалиста Fiorentina.it.

Кокорин пополнил ряды «фиалок» в зимнее трансферное окно, перейдя из московского «Спартака». Сумма трансфера составила 4,5 миллиона евро.