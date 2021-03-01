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Пранделли: «Замечаю прогресс Кокорина, он хорошо работает»

01 Марта 2021, 09:28,

Наставник «Фиорентины» Чезаре Пранделли поделился мнением о нынешней форме российского нападающего Александра Кокорина.

«Я замечаю прогресс Александра. Он хорошо работает. Конечно, ему необходимо время на адаптацию. Кокорин попал в другую лигу, где совсем иные скорости и другая тактика. Ему нужно привыкнуть к этому. Я доволен его работой. Сейчас делаем все, чтобы Александр набрал оптимальную форму», - передает слова специалиста Fiorentina.it.

Кокорин пополнил ряды «фиалок» в зимнее трансферное окно, перейдя из московского «Спартака». Сумма трансфера составила 4,5 миллиона евро.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Александр Кокорин, Чезаре Пранделли
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Комментарии (1)
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0
Super fanat
01 Марта 2021, 09:59

Это он про скорости сделал вывод только сейчас или знал об этом на время трансфера? :)

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