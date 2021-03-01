«Реал» нашёл усиление в Серии А

Опорный полузащитник Мануэль Локателли, выступающий в чемпионате Италии за «Сассуоло», может продолжить карьеру в одном из грандов испанской Примеры.

Согласно сведениям Calciomercato, подписать 23-летнего итальянского футболиста хочет мадридский «Реал». Руководство «Сассуоло» готово расстаться с игроком в летнее трансферное окно, если за него предложат 40 миллионов евро.

В составе «Сассуоло» Локателли выступает с 2018-го года. В нынешнем сезоне Серии А Мануэль провел 21 поединок, отметившись двумя голами и результативной передачей. В пассиве игрока семь желтых карточек.