Чемпионат Италии. Серия А 2020-2021
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«Реал» нашёл усиление в Серии А

01 Марта 2021, 08:43,

Опорный полузащитник Мануэль Локателли, выступающий в чемпионате Италии за «Сассуоло», может продолжить карьеру в одном из грандов испанской Примеры.

Согласно сведениям Calciomercato, подписать 23-летнего итальянского футболиста хочет мадридский «Реал». Руководство «Сассуоло» готово расстаться с игроком в летнее трансферное окно, если за него предложат 40 миллионов евро.

В составе «Сассуоло» Локателли выступает с 2018-го года. В нынешнем сезоне Серии А Мануэль провел 21 поединок, отметившись двумя голами и результативной передачей. В пассиве игрока семь желтых карточек.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Реал Мадрид, Сассуоло, Трансферы футбола - лето 2021, Мануэль Локателли
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