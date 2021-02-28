Мальдини: «Я не могу требовать большего от команды»

Спортивный директор «Милана» Пауло Мальдини доволен прогрессом команды.

«Я не понимаю, чего ещё можно требовать от ребят. Если сравнить с прошлым сезоном, то прогресс был просто экспоненциальным. Конечно, мы понимаем, что не дотягиваем до уровня «Баварии» или «Манчестер Сити», но у нас гораздо более сильная команда, чем мы ожидали на этом этапе», - цитирует Мальдини Sky Sport Italia.

«Милан» занимает второе место, набрав сорок девять очков в двадцати трёх турах, отставание от лидирующего «Интера» составляет семь зачетных баллов, при этом стоит отметить, что «россонери» имеют одну игру в запасе.