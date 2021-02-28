«Наполи» не испытал проблем в матче с «Беневенто»

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28 Февраля 2021, 21:55,
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Несмотря на нестабильные результаты, «Наполи» продолжает бороться за зону Лиги чемпионов. В домашнем поединке 24-го тура против «Беневенто» команда Дженнаро Гаттузо по всем статьям обыграла «Беневенто» благодаря голам Дриса Мертенса и Маттео Политано. Удаление Калиду Кулибали на 81-й минуте ничего не изменило для гостей, отыграться им не удалось - 0:2.
«Наполи» настиг «Лацио» на шестом месте и имеет матч в запасе.
Протокол игры
|(1:0) Мертенс Дрис 34'
|(2:0) Политано Маттео 66'
Мерет Алекс • Ди Лоренцо Джованни • 61'Ррахмани Амир • Кулибали Калиду 59' • 81'Гулам Фаузи • Фабиан Руис • Бакайоко Тьемуэ • Политано Маттео 85' ( Хюсай Эльсейд ( 85') • Зелиньски Пётр 82' ( Максимович Никола ( 82') • Инсинье Лоренцо • Мертенс Дрис 82' ( Элмас Эльиф ( 82')
Запасные: Оспина Давид • Karim Zedadka • Руй Мариу • Контини Никита • Чиоффи Антонио • Демме Диего • Лоботка Станислав
Монтипо Лоренцо • Депаоли Фабио • Туиа Алессандро • Барба Федерико • 80'Фулон Дам 65' ( Сау Марко ( 65') • Хетемай Перпарим • 84'Скьяттарелла Паскуале 46' ( Инсинье Роберто ( 46') • Виола Николас • Ионице Артур 83' ( Мончини Габриэле ( 83') • Капрари Джанлука 65' ( Летиция Гаэтано ( 65') • Лападула Джанлука 70' ( Гайч Адольфо ( 70')
Запасные: Лукателли Игор • Манфредини Никколо • Пастина Кристиан • Ди Серио Джузеппе • Кальдирола Лука • Дабо Брайан • Тельо Андрес
28 февраля. Стадион "Диего Армандо Марадона".
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Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
|Теги: Наполи, Беневенто