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«Наполи» не испытал проблем в матче с «Беневенто»

28 Февраля 2021, 21:55,

Несмотря на нестабильные результаты, «Наполи» продолжает бороться за зону Лиги чемпионов. В домашнем поединке 24-го тура против «Беневенто» команда Дженнаро Гаттузо по всем статьям обыграла «Беневенто» благодаря голам Дриса Мертенса и Маттео Политано. Удаление Калиду Кулибали на 81-й минуте ничего не изменило для гостей, отыграться им не удалось - 0:2.

«Наполи» настиг «Лацио» на шестом месте и имеет матч в запасе.

Протокол игры  
Наполи 2:0 Беневенто
(1:0) Мертенс Дрис 34'    
(2:0) Политано Маттео 66'    
Мерет Алекс Ди Лоренцо Джованни   61' Ррахмани Амир Кулибали Калиду   59'   81' Гулам Фаузи Фабиан Руис Бакайоко Тьемуэ Политано Маттео   85' (Хюсай Эльсейд (   85') Зелиньски Пётр   82' (Максимович Никола (   82') Инсинье Лоренцо Мертенс Дрис   82' (Элмас Эльиф (   82')
Запасные: Оспина Давид Karim Zedadka Руй Мариу Контини Никита Чиоффи Антонио Демме Диего Лоботка Станислав
Монтипо Лоренцо Депаоли Фабио Туиа Алессандро Барба Федерико   80' Фулон Дам   65' (Сау Марко (   65') Хетемай Перпарим   84' Скьяттарелла Паскуале   46' (Инсинье Роберто (   46') Виола Николас Ионице Артур   83' (Мончини Габриэле (   83') Капрари Джанлука   65' (Летиция Гаэтано (   65') Лападула Джанлука   70' (Гайч Адольфо (   70')
Запасные: Лукателли Игор Манфредини Никколо Пастина Кристиан Ди Серио Джузеппе Кальдирола Лука Дабо Брайан Тельо Андрес
28 февраля. Стадион "Диего Армандо Марадона".

 
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Наполи, Беневенто
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