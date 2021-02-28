«Наполи» не испытал проблем в матче с «Беневенто»

Несмотря на нестабильные результаты, «Наполи» продолжает бороться за зону Лиги чемпионов. В домашнем поединке 24-го тура против «Беневенто» команда Дженнаро Гаттузо по всем статьям обыграла «Беневенто» благодаря голам Дриса Мертенса и Маттео Политано. Удаление Калиду Кулибали на 81-й минуте ничего не изменило для гостей, отыграться им не удалось - 0:2.

«Наполи» настиг «Лацио» на шестом месте и имеет матч в запасе.