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Госенс – об ответном матче с «Реалом»: «Мы верим в успех»

28 Февраля 2021, 18:00,

Полузащитник «Аталанты» Робин Госенс прокомментировал победу над «Сампдорией» (2:0).

«Мы допустили несколько ошибок в первые двадцать минут матча, но, к счастью, не пропустили. После этого вся команда заиграла лучше, мы доминировали во втором тайме и заслуженно победили.

Ответный матч с «Реалом»? Мы верим в успех. Да, мы проиграли в первом матче, но в Мадриде будет другая игра. Красная карточка сильно всё испортила, но мы по-прежнему хотим доказать, что являемся хорошей командой», - цитирует Госенса DAZN.

Ответный матч между «Реалом» и «Аталантой» состоится 16 марта. В первой встрече победу одержал испанский клуб со счётом 1:0.
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Реал Мадрид, Аталанта, Робин Госенс
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