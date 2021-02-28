Гасперини – о победе над «Сампдорией»: «Тяжело смотреть матч с трибун»

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28 Февраля 2021, 17:31,
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Наставник «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини прокомментировал победу над «Сампдорией» (2:0).
«Это была непростая игра. Серия А – сбалансированная лига, всегда трудно противостоять любой команде. Конечно, нельзя сказать, что мы доминировали весь матч, но команда провела хорошую игру и заслуженно победила.
Каково смотреть матч с трибун? Тяжело находиться далеко от поля. Конечно, хочется, чтобы все мои изменения вносились в игру моментально», - цитирует итальянского специалиста DAZN.
«Аталанта» поднялась на промежуточное четвертое место в турнирной таблице чемпионата Италии. В активе подопечных Гасперини сорок шесть зачетных баллов.
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Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
|Теги: Аталанта, Сампдория, Джан Пьеро Гасперини