Гасперини – о победе над «Сампдорией»: «Тяжело смотреть матч с трибун»

Наставник «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини прокомментировал победу над «Сампдорией» (2:0).

«Это была непростая игра. Серия А – сбалансированная лига, всегда трудно противостоять любой команде. Конечно, нельзя сказать, что мы доминировали весь матч, но команда провела хорошую игру и заслуженно победила.

Каково смотреть матч с трибун? Тяжело находиться далеко от поля. Конечно, хочется, чтобы все мои изменения вносились в игру моментально», - цитирует итальянского специалиста DAZN.

«Аталанта» поднялась на промежуточное четвертое место в турнирной таблице чемпионата Италии. В активе подопечных Гасперини сорок шесть зачетных баллов.