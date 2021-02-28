«Аталанта» разобралась с «Сампдорией», Миранчука выпустили на концовку матча

|
28 Февраля 2021, 16:30,
|
|
По итогам матча 24-го тура Серии А против «Сампдории» «Аталанта» ворвалась в зону Лиги чемпионов. Команда Джан Пьеро Гасперини выглядела получше принимающей стороны и воплотила свой перевес в два безответных гола. В первом тайме Руслан Малиновский пробросил мяч в свободную зону по центру и с линии штрафной вколотил мяч в левую девятку. На 70-й минуте Робин Госенс поставил точку, замкнув прострел, - 2:0. Россиянину Алексею Миранчуку тренер предоставил всего 7 минут игрового времени.
Бергамаски настигли «Ювентус» на третьей строчке, до лидера семь очков.
Протокол игры
|40' Малиновский Руслан (0:1)
|70' Госенс Робин (0:2)
Аудеро Эмиль • Берешиньски Бартош • Йосида Майя • Феррари Алекс • Ауджелло Томмазо • Дамсгор Миккель 67' ( Рамирес Гастон ( 67') • Экдаль Олбин • 63'Торсби Мортен • Янкто Якуб 67' ( Кандрева Антонио ( 67') • Верре Валерио 61' ( Квальярелла Фабио ( 61') • Ла Гумина Антонино 61' ( Кейта Бальде ( 61')
Запасные: Коллей Омар • Лерис Мехди • Равалья Никола • Летица Карло • Тонелли Лоренцо • Габбьядини Маноло • Реджини Васко • Аскилдсен Кристоффер
Спортьелло Марко • Толой Рафаэл • 47'Ромеро Кристиан • Паломино Хосе • Меле Йоаким • Де Рон Мартен • 81'Фройлер Ремо • 10'Госенс Робин • Малиновский Руслан 83' ( Миранчук Алексей ( 83') • Пашалич Марио 59' ( Иличич Йосип ( 59') • Муриэль Луис 59' ( Пессина Маттео ( 59')
Запасные: Руджери Маттео • Кальдара Маттиа • Гисланди Давиде • Голлини Пьерлуиджи • Коваленко Виктор • Росси Франческо
28 февраля. Стадион "Луиджи Феррарис".
|
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
|Теги: Аталанта, Сампдория