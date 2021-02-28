«Аталанта» разобралась с «Сампдорией», Миранчука выпустили на концовку матча

По итогам матча 24-го тура Серии А против «Сампдории» «Аталанта» ворвалась в зону Лиги чемпионов. Команда Джан Пьеро Гасперини выглядела получше принимающей стороны и воплотила свой перевес в два безответных гола. В первом тайме Руслан Малиновский пробросил мяч в свободную зону по центру и с линии штрафной вколотил мяч в левую девятку. На 70-й минуте Робин Госенс поставил точку, замкнув прострел, - 2:0. Россиянину Алексею Миранчуку тренер предоставил всего 7 минут игрового времени.

Бергамаски настигли «Ювентус» на третьей строчке, до лидера семь очков.