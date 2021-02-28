Чемпионат Италии. Серия А 2020-2021
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«Аталанта» разобралась с «Сампдорией», Миранчука выпустили на концовку матча

28 Февраля 2021, 16:30,

По итогам матча 24-го тура Серии А против «Сампдории» «Аталанта» ворвалась в зону Лиги чемпионов. Команда Джан Пьеро Гасперини выглядела получше принимающей стороны и воплотила свой перевес в два безответных гола. В первом тайме Руслан Малиновский пробросил мяч в свободную зону по центру и с линии штрафной вколотил мяч в левую девятку.  На 70-й минуте Робин Госенс поставил точку, замкнув прострел, - 2:0. Россиянину Алексею Миранчуку тренер предоставил всего 7 минут игрового времени.

Бергамаски настигли «Ювентус» на третьей строчке, до лидера семь очков.

Протокол игры  
Сампдория 0:2 Аталанта
    40' Малиновский Руслан (0:1)
    70' Госенс Робин (0:2)
Аудеро Эмиль Берешиньски Бартош Йосида Майя Феррари Алекс Ауджелло Томмазо Дамсгор Миккель   67' (Рамирес Гастон (   67') Экдаль Олбин   63' Торсби Мортен Янкто Якуб   67' (Кандрева Антонио (   67') Верре Валерио   61' (Квальярелла Фабио (   61') Ла Гумина Антонино   61' (Кейта Бальде (   61')
Запасные: Коллей Омар Лерис Мехди Равалья Никола Летица Карло Тонелли Лоренцо Габбьядини Маноло Реджини Васко Аскилдсен Кристоффер
Спортьелло Марко Толой Рафаэл   47' Ромеро Кристиан Паломино Хосе Меле Йоаким Де Рон Мартен   81' Фройлер Ремо   10' Госенс Робин Малиновский Руслан   83' (Миранчук Алексей (   83') Пашалич Марио   59' (Иличич Йосип (   59') Муриэль Луис   59' (Пессина Маттео (   59')
Запасные: Руджери Маттео Кальдара Маттиа Гисланди Давиде Голлини Пьерлуиджи Коваленко Виктор Росси Франческо
28 февраля. Стадион "Луиджи Феррарис".

 
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Аталанта, Сампдория
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