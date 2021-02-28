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​Звезда НБА – Ибрагимовичу: «Ты чертовски тупой»

28 Февраля 2021, 09:08,

В прошлом звезда НБА Бэрон Дэвис высказался по поводу Златана Ибрагимовича. Футболист «Милана» несколько дней назад раскритиковал Леброна Джеймса за его высказывания о политике. По мнению Златана, каждый должен заниматься своим делом.

Леброн Джеймс в ответ заявил, что не будет молчать, наблюдая плохие вещи, которые происходят в обществе.

«Златан, держись подальше от Лос-Анджелеса. «Гэлакси» все равно отстой. И ты чертовски тупой», - написал Бэрон Дэвис на своей страничке в Twitter.

Златан Ибрагимович выступал за «Лос-Анджелес Гэлакси» в 2018 и 2019 годах. В 58 матчах швед забил 53 гола и отдал 15 голевых передач.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Милан, Златан Ибрагимович
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