​Кассано: «Раньше в Серию А приезжали лучше, теперь – посредственные или старые»

Известный в прошлом футболист Антонио Кассано высказался по поводу уровня итальянского футбола.

«Качество итальянского футбола сегодня невысокое. Раньше, до 2010 года, в Серию А приезжали лучшие, а теперь – посредственные или очень старые. Только «Ювентус» и «Интер» способны подписать интересных молодых игроков.

Идея Роберто Баджо была правильной – нужно инвестировать в молодёжный сектор. Германия и Италия украли эту идею, и теперь её реализовывают. В Италии мы слишком много думаем об обороне, и в Европе нас за это наказывают», - рассказал Кассано Il Corriere dello Sport.