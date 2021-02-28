Чемпионат Италии. Серия А 2020-2021
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​Кассано: «Раньше в Серию А приезжали лучше, теперь – посредственные или старые»

28 Февраля 2021, 00:38,

Известный в прошлом футболист Антонио Кассано высказался по поводу уровня итальянского футбола.

«Качество итальянского футбола сегодня невысокое. Раньше, до 2010 года, в Серию А приезжали лучшие, а теперь – посредственные или очень старые. Только «Ювентус» и «Интер» способны подписать интересных молодых игроков.

Идея Роберто Баджо была правильной – нужно инвестировать в молодёжный сектор. Германия и Италия украли эту идею, и теперь её реализовывают.  В Италии мы слишком много думаем об обороне, и в Европе нас за это наказывают», - рассказал Кассано Il Corriere dello Sport.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Антонио Кассано
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Комментарии (2)
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Alex1972
28 Февраля 2021, 01:18

Особенно "старуха" любит посредственных стариков... Хе-хе..

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CELTIC FROST
28 Февраля 2021, 01:57

Куда уж ей до БЧК с ее Братвайтами и Дембелями, фимозный ты наш карманный хейтер))) (болельщиком Барсы тебя назвать нельзя)

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