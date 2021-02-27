​Леброн Джеймс отреагировал на критику со стороны Ибрагимовича

Известный баскетболист Леброн Джеймс отреагировал на критику со стороны Златана Ибрагимовича. Шведский футболист заявлял, что ему не нравится, когда звёзды спорта говорят о политике. «Просто делай то, что у тебя получается», - говорил Златан.

«Я не буду молчать на фоне плохих вещей, которые происходят. Я говорю о своём народе, о равенстве, о социальной справедливости, о расизме и подавлении избирателей – о том, что происходит в нашем обществе», - цитирует Джеймса The Guardian.

Леброн Джеймс также напомнил, что несколько нет назад Златан Ибрагимович и сам говорил, что его нетрадиционная для Швеции фамилия провоцирует «скрытый расизм».