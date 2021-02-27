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​Леброн Джеймс отреагировал на критику со стороны Ибрагимовича

27 Февраля 2021, 23:46,

Известный баскетболист Леброн Джеймс отреагировал на критику со стороны Златана Ибрагимовича. Шведский футболист заявлял, что ему не нравится, когда звёзды спорта говорят о политике. «Просто делай то, что у тебя получается», - говорил Златан.

«Я не буду молчать на фоне плохих вещей, которые происходят. Я говорю о своём народе, о равенстве, о социальной справедливости, о расизме и подавлении избирателей – о том, что происходит в нашем обществе», - цитирует Джеймса The Guardian.

Леброн Джеймс также напомнил, что несколько нет назад Златан Ибрагимович и сам говорил, что его нетрадиционная для Швеции фамилия провоцирует «скрытый расизм».
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Милан, Златан Ибрагимович, Леброн Джеймс
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