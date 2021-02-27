Чемпионат Италии. Серия А 2020-2021
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​Возлюбленная Роналду в купальнике попала на обложку журнала

27 Февраля 2021, 23:26,

Возлюбленная звёздного форварда «Ювентуса» Криштиану Роналду Джорджина Родригес оказалась на обложке журнала SportWeek, который выпускает La Gazzetta dello Sport. Модель предстала в чёрном купальнике.

 

В нынешнем сезоне Криштиану Роналду провёл за «Ювентус» двадцать восемь матчей. В них португальский футболист отметился двадцатью пятью забитыми мячами и тремя результативными передачами.

В субботу вечером «Ювентус» играет в чемпионате Италии против «Вероны» на поле соперника. Следить за матчем можно в подробной текстовой трансляции на страницах LiveResult.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Ювентус, Криштиану Роналду, Джорджина Родригес
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