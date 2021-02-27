​Возлюбленная Роналду в купальнике попала на обложку журнала

Возлюбленная звёздного форварда «Ювентуса» Криштиану Роналду Джорджина Родригес оказалась на обложке журнала SportWeek, который выпускает La Gazzetta dello Sport. Модель предстала в чёрном купальнике.

В нынешнем сезоне Криштиану Роналду провёл за «Ювентус» двадцать восемь матчей. В них португальский футболист отметился двадцатью пятью забитыми мячами и тремя результативными передачами.

В субботу вечером «Ювентус» играет в чемпионате Италии против «Вероны» на поле соперника. Следить за матчем можно в подробной текстовой трансляции на страницах LiveResult.