​В Италии футбольный арбитр впервые даст интервью на телевидении

Football Italia анонсирует исторический момент – арбитр Серии А впервые даст интервью на телевидении. Как сообщает источник, в воскресенье гостем телешоу Novantesimo Minuto на RAI станет Даниэле Орсато. Этот рефери в субботу отработал на матче итальянского чемпионата между «Специей» и «Пармой», завершившемся вничью со счётом 2:2.

Ранее арбитрам в Италии было запрещено давать комментарии для СМИ после матчей, однако новый президент местной ассоциации судей Альфредо Тренталандж решил приоткрыть закулисье работы арбитров.

Отметим, что Даниэле Орсато обслуживает и матчи еврокубков.