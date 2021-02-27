Чемпионат Италии. Серия А 2020-2021
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​В Италии футбольный арбитр впервые даст интервью на телевидении

27 Февраля 2021, 22:24,

Football Italia анонсирует исторический момент – арбитр Серии А впервые даст интервью на телевидении. Как сообщает источник, в воскресенье гостем телешоу Novantesimo Minuto на RAI станет Даниэле Орсато. Этот рефери в субботу отработал на матче итальянского чемпионата между «Специей» и «Пармой», завершившемся вничью со счётом 2:2.

Ранее арбитрам в Италии было запрещено давать комментарии для СМИ после матчей, однако новый президент местной ассоциации судей Альфредо Тренталандж решил приоткрыть закулисье работы арбитров.

Отметим, что Даниэле Орсато обслуживает и матчи еврокубков.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Даниэле Орсато
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