​В Италии футбольный арбитр впервые даст интервью на телевидении

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27 Февраля 2021, 22:24,
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Football Italia анонсирует исторический момент – арбитр Серии А впервые даст интервью на телевидении. Как сообщает источник, в воскресенье гостем телешоу Novantesimo Minuto на RAI станет Даниэле Орсато. Этот рефери в субботу отработал на матче итальянского чемпионата между «Специей» и «Пармой», завершившемся вничью со счётом 2:2.
Ранее арбитрам в Италии было запрещено давать комментарии для СМИ после матчей, однако новый президент местной ассоциации судей Альфредо Тренталандж решил приоткрыть закулисье работы арбитров.
Отметим, что Даниэле Орсато обслуживает и матчи еврокубков.
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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: Даниэле Орсато