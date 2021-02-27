​Конте: «Лукаку мог бы играть в американский футбол»

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27 Февраля 2021, 18:57,
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Рулевой «Интера» Антонио Конте высказался по поводу нападающего своей команды - Ромелу Лукаку.
«Лукаку невозможно остановить, но только если у него есть пространство? Слишком легко так говорить. Лукаку – нетипичный футболист, он быстрый центральный нападающий. Ромелу мог бы играть в американский футбол», - рассказал Конте в интервью Il Corriere della Sera.
В тридцати матчах нынешнего сезона за «Интер» Ромелу Лукаку забил двадцать три гола и отдал пять результативных передач партнёрам.
«Интер» занимает первое место в турнирной таблице итальянской Серии А на сегодняшний день.
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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: Интер Милан, Антонио Конте, Ромелу Лукаку