Чемпионат Италии. Серия А 2020-2021
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​Конте: «Лукаку мог бы играть в американский футбол»

27 Февраля 2021, 18:57,

Рулевой «Интера» Антонио Конте высказался по поводу нападающего своей команды - Ромелу Лукаку.

«Лукаку невозможно остановить, но только если у него есть пространство? Слишком легко так говорить. Лукаку – нетипичный футболист, он быстрый центральный нападающий. Ромелу мог бы играть в американский футбол», -  рассказал Конте в интервью Il Corriere della Sera.

В тридцати матчах нынешнего сезона за «Интер» Ромелу Лукаку забил двадцать три гола и отдал пять результативных передач партнёрам.

«Интер» занимает первое место в турнирной таблице итальянской Серии А на сегодняшний день.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Интер Милан, Антонио Конте, Ромелу Лукаку
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