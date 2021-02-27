​Конте допускает возвращение в сборную Италии

Главный тренер «Интера» Антонио Конте допускает своё возвращение на тренерский мостик сборной Италии.

«Сборная Италии – завершённая глава в моей карьере? Совершенно нет. У меня по коже бегут мурашки, когда я думаю о национальной сборной. Я всегда оставляю открытой дверь в сборную Италии», - высказался Конте для Il Corriere Della Sera.

Антонио Конте возглавлял сборную Италии в период с 2014 по 2016 год. В 24 матчах под руководством этого специалиста «скуадра адзурра» добилась четырнадцати побед при шести ничьи и четырёх поражениях.

В настоящий момент «Интер» под руководством Антонио Конте лидирует в Серии А.