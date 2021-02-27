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«Милан» планирует подписать Иммобиле

27 Февраля 2021, 12:59,

Нападающий римского «Лацио» Чиро Иммобиле может продолжить карьеру в другом итальянском клубе. Согласно информации издания Fichajes.net, 31-летнего бомбардира хочет подписать «Милан».

Согласно данным источника, технический директор «россонери» Паоло Мальдини лично заинтересован в трансфере Иммобиле. «Милан» планирует оформить сделку в летнее трансферное окно.

Чиро защищает цвета римского коллектива с 2016-го года. В нынешнем сезоне чемпионата Италии нападающий провел 21 поединок, отметившись 14 забитыми мячами (три - с пенальти) и тремя результативными передачами.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Милан, Чиро Иммобиле, Трансферы футбола - лето 2021
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