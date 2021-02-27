Лаутаро Мартинес рассказал, где продолжит карьеру в следующем сезоне

Аргентинский нападающий Лаутаро Мартинес ответил на вопрос о своем будущем в миланском «Интере».

«Я не уйду из «Интера» в летнее трансферное окно», - заявил 23-летний футболист журналисту La Gazzetta dello Sport.

Ранее СМИ сообщали об интересе к форварду со стороны каталонской «Барселоны» и «Манчестер Сити».

В нынешнем розыгрыше итальянской Серии А Мартинес провел 23 поединка, записав на свой счет 13 забитых мячей и четыре результативные передачи. Действующее трудовое соглашение Лаутаро с «нерадзурри» рассчитано до середины 2023-го года.

После 23 туров «Интер» лидирует в чемпионате Италии.