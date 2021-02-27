Чемпионат Италии. Серия А 2020-2021
Сделать ставку
﻿
0

Лаутаро Мартинес рассказал, где продолжит карьеру в следующем сезоне

27 Февраля 2021, 09:59,

Аргентинский нападающий Лаутаро Мартинес ответил на вопрос о своем будущем в миланском «Интере».

«Я не уйду из «Интера» в летнее трансферное окно», - заявил 23-летний футболист журналисту La Gazzetta dello Sport.

Ранее СМИ сообщали об интересе к форварду со стороны каталонской «Барселоны» и «Манчестер Сити».

В нынешнем розыгрыше итальянской Серии А Мартинес провел 23 поединка, записав на свой счет 13 забитых мячей и четыре результативные передачи. Действующее трудовое соглашение Лаутаро с «нерадзурри» рассчитано до середины 2023-го года.

После 23 туров «Интер» лидирует в чемпионате Италии.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Интер Милан, Лаутаро Мартинес
★ Добавьте Евро-Футбол в источники

    Подписывайтесь на Евро-Футбол в Яндекс.Дзен!

Читайте также на "Евро-футбол.ру":
Комментарии (0)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
«Кадис» наказал «Барселону» за слабую реализацию моментов
«Кадис» наказал «Барселону» за слабую реализацию моментов
Чудо-гол Жиру решил исход битвы «Атлетико» и «Челси» в Бухаресте
Чудо-гол Жиру решил исход битвы «Атлетико» и «Челси» в Бухаресте
«Бавария» разгромила «Лацио» и одной ногой шагнула в четвертьфинал
«Бавария» разгромила «Лацио» и одной ногой шагнула в четвертьфинал
А «Спартак» – как обычно: «Красно-белые» проиграли в морозном дерби «Динамо» и бесславно вылетели из Кубка
А «Спартак» – как обычно: «Красно-белые» проиграли в морозном дерби «Динамо» и бесславно вылетели из Кубка
​Какие команды РПЛ попадут в еврокубки
​Какие команды РПЛ попадут в еврокубки


Рейтинг букмекерских контор
1 Бонус: 15000 Обзор Играть
2 Бонус: 10000 Обзор Играть
3 Бонус: 5000 Обзор Играть
4 Бонус: 10000 Обзор Играть
5 Бонус: 19500 Обзор Играть
6 Бонус: 15000 Обзор Играть
7 Бонус: 500 Обзор Играть
8 Бонус: 1000 Обзор Играть
9 Бонус: 1000 Обзор Играть
10 Бонус: 1000 Обзор Играть
Полный рейтинг букмекеров от Евро-футбола