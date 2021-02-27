«Наполи» решил вернуть Сарри

Руководство «Наполи» настроено вернуть на пост главного тренера команды Маурицио Сарри. В настоящий момент специалист находится без работы после увольнения из туринского «Ювентуса».

Согласно данным Football-Italia, президент неаполитанского клуба Аурелио де Лаурентис готов пригласить Сарри, несмотря на прошлые разногласия с тренером. Ожидается, что «Наполи» предпримет попытку заключить контракт с наставником после окончания текущего сезона.

В нынешнем розыгрыше Серии А неаполитанцы занимают лишь седьмое место в турнирной таблице. На счету команды Дженнаро Гаттузо 40 набранных очков.