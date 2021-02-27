Чемпионат Италии. Серия А 2020-2021
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«Наполи» решил вернуть Сарри

27 Февраля 2021, 09:01,

Руководство «Наполи» настроено вернуть на пост главного тренера команды Маурицио Сарри. В настоящий момент специалист находится без работы после увольнения из туринского «Ювентуса».

Согласно данным Football-Italia, президент неаполитанского клуба Аурелио де Лаурентис готов пригласить Сарри, несмотря на прошлые разногласия с тренером. Ожидается, что «Наполи» предпримет попытку заключить контракт с наставником после окончания текущего сезона.

В нынешнем розыгрыше Серии А неаполитанцы занимают лишь седьмое место в турнирной таблице. На счету команды Дженнаро Гаттузо 40 набранных очков.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Наполи, Маурицио Сарри
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