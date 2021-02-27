«Наполи» решил вернуть Сарри

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27 Февраля 2021, 09:01,
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Руководство «Наполи» настроено вернуть на пост главного тренера команды Маурицио Сарри. В настоящий момент специалист находится без работы после увольнения из туринского «Ювентуса».
Согласно данным Football-Italia, президент неаполитанского клуба Аурелио де Лаурентис готов пригласить Сарри, несмотря на прошлые разногласия с тренером. Ожидается, что «Наполи» предпримет попытку заключить контракт с наставником после окончания текущего сезона.
В нынешнем розыгрыше Серии А неаполитанцы занимают лишь седьмое место в турнирной таблице. На счету команды Дженнаро Гаттузо 40 набранных очков.
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Наполи, Маурицио Сарри