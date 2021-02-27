Роберто Мартинес: «Лукаку стал полноценным игроком в «Интере»

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27 Февраля 2021, 00:48,
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Главный тренер сборной Бельгии Роберто Мартинес высказался о нападающем «Интера» Ромелу Лукаку.
«Ромелу переехал в миланский клуб в подходящий момент. Он стал полноценным игроком благодаря Конте. Сейчас нет более сильного нападающего, чем он. Раньше все знали, что у Лукаку есть потенциал, оставалось его реализовать. Для меня это не стало сюрпризом.
Впервые в истории футболист забил в пяти дерби подряд. Это произошло именно с Лукаку, очевидно, что нельзя считать такие вещи совпадением», - цитирует наставника бельгийской сборной La Gazzetta dello Sport.
В нынешнем сезоне чемпионата Италии Лукаку сыграл двадцать два матча, забил семнадцать голов и отдал пять голевых передач.
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Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
|Теги: Интер Милан, Ромелу Лукаку, Роберто Мартинес