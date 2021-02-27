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Гаттузо оштрафован на 3000 евро

27 Февраля 2021, 00:28,

Главный тренер «Наполи» Дженнаро Гаттузо был оштрафован на три тысячи евро за богохульство.

Как сообщает Rai Sport, инцидент случился во время матча с «Кротоне» (4:0), который проходил шестого декабря 2020 года. Вердикт был вынесен после того, как Гаттузо признал свою вину.

Стоит отметить, что Дженнаро переживает не самые простые времена, «Наполи» показывает не те результаты, которых ждут болельщики, а у итальянского специалиста натянутые отношения с руководством неаполитанского клуба.

После двадцати двух туров «Наполи» занимает лишь седьмое место в турнирной таблице чемпионата Италии.
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Наполи, Дженнаро Гаттузо
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