Кастровилли: «Рибери всегда готов дать мне совет»

Полузащитник «Фиорентины» Гаэтано Кастровилли рассказал о поддержке, которую ему оказывает вингер «фиалок» Франк Рибери.

«Был период, когда дела в «Фиорентине» складывались не очень хорошо, это касалось даже тренировок. Франк всегда говорил мне, что я должен сохранять спокойствие. Рибери раз за разом повторял, что необходимо продолжать играть в свой футбол. В матче со «Специей» я слышал его поддержку. Он всегда готов дать мне совет», - цитирует Кастровилли Radio Bruno Toscana.

В нынешнем сезоне 24-летний итальянец сыграл двадцать четыре матча за «Фиорентину» во всех турнирах, забил пять голов и отдал две голевые передачи.