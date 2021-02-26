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Кастровилли: «Рибери всегда готов дать мне совет»

26 Февраля 2021, 23:58,

Полузащитник «Фиорентины» Гаэтано Кастровилли рассказал о поддержке, которую ему оказывает вингер «фиалок» Франк Рибери.

«Был период, когда дела в «Фиорентине» складывались не очень хорошо, это касалось даже тренировок. Франк всегда говорил мне, что я должен сохранять спокойствие. Рибери раз за разом повторял, что необходимо продолжать играть в свой футбол. В матче со «Специей» я слышал его поддержку. Он всегда готов дать мне совет», - цитирует Кастровилли Radio Bruno Toscana.

В нынешнем сезоне 24-летний итальянец сыграл двадцать четыре матча за «Фиорентину» во всех турнирах, забил пять голов и отдал две голевые передачи.
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Фиорентина, Франк Рибери, Гаэтано Кастровилли
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