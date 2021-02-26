Индзаги: «Мы потратили очень много сил в матче с «Баварией»

Наставник римского «Лацио» Симоне Индзаги поделился ожиданиями от матча против «Болоньи».

«Мы приедем на матч с «Болоньей» после тяжелого поражения от «Баварии», наша задача – реабилитироваться. Необходимо превратить весь негатив в позитивный настрой. Против «Болоньи» будет очень сложно. Мы должны подойти к матчу в наилучшем состоянии.

Необходимо посмотреть реакцию игроков на тренировки. В Лиге чемпионов мы потратили очень много сил», - цитирует Индзаги Football Italia.

Матч между «Болоньей» и «Лацио» состоится завтра, 27 февраля, стартовый свисток о начале встречи прозвучит в 20:00 по московскому времени.