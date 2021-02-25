Ибрагимович: «Мне не нравится, когда спортсмены говорят о политике, делай то, что у тебя хорошо получается»

Нападающий «Милана» Златан Ибрагимович высказался о легендарном американском баскетболисте Леброне Джеймсе.

«То, как он играет – это феноменально, нет никаких вопросов, но мне не нравится, когда люди, имея определенный статус, говорят о политике. Просто делай то, что у тебя хорошо получается. Я играю в футбол, потому что это получается у меня лучше всего. Если бы я был политиком, то занимался бы политикой. Это главная ошибка, которую совершают известные люди, когда чувствуют свою значимость. Думаю, что нужно просто заниматься своим делом», - цитирует шведского нападающего Discovery +.