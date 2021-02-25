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Ибрагимович: «У Пиоли правильный менталитет, он многого требует от команды»

25 Февраля 2021, 21:41,

Форвард «Милана» Златан Ибрагимович высказался о главном тренере «россонери» Стефано Пиоли.

«Он возглавил «Милан» в непростое для клуба время и проделал прекрасную работу. У Стефано правильный менталитет, он многого требует от команды. Пиоли привык к борьбе за выживание, конечно, это отличается от борьбы за титул. Это другой уровень давления, но в любом случае ему приходится работать под напряжением.

Да, Стефано не привык тренировать сильных игроков, но это очень опытный специалист. Сейчас никто не сомневается, что Пиоли способен работать на любом уровне», - цитирует шведского нападающего Discovery +.
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Милан, Златан Ибрагимович, Стефано Пиоли
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