Ибрагимович: «У Пиоли правильный менталитет, он многого требует от команды»

Форвард «Милана» Златан Ибрагимович высказался о главном тренере «россонери» Стефано Пиоли.

«Он возглавил «Милан» в непростое для клуба время и проделал прекрасную работу. У Стефано правильный менталитет, он многого требует от команды. Пиоли привык к борьбе за выживание, конечно, это отличается от борьбы за титул. Это другой уровень давления, но в любом случае ему приходится работать под напряжением.

Да, Стефано не привык тренировать сильных игроков, но это очень опытный специалист. Сейчас никто не сомневается, что Пиоли способен работать на любом уровне», - цитирует шведского нападающего Discovery +.