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Маркизио заявил о желании стать политиком

25 Февраля 2021, 21:15,

Экс-игрок «Ювентуса» Клаудио Маркизио заявил о желании стать политиком.

«Мне нравится политика, обсуждаю ее за ужином с друзьями. Конечно, мне ещё многому нужно научиться, но это здорово, что я не зацикливаюсь на спорте. Я бы моментально согласился, если бы понадобился Пьемонту или Турину», - цитирует Маркизио Football Italia.

Отметим, что итальянец является воспитанником туринского «Ювентуса», за который он выступал с 2005 по 2018 год, а затем перешёл в «Зенит». Профессиональную карьеру Клаудио завершил в 2019 году.

В активе Маркизио пятьдесят пять матчей за сборную Италии, за которую он дебютировал в далеком 2009 году.
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Клаудио Маркизио
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Комментарии (1)
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0
AlessandroDP
25 Февраля 2021, 21:36

Дерзай, Клаудио)

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