Чемпионат Италии. Серия А 2020-2021
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​Де Росси хочет стать тренером, но отклонил уже три предложения из Серии А

25 Февраля 2021, 19:25,

Известный в прошлом футболист «Ромы» Даниэле де России хочет стать тренером. При этом он уже успел отклонить сразу три предложения от клубов Серии А, о чём на своих страницах пишет La Gazzetta dello Sport.

Первым клубом, обратившимся к де Росси, была «Фиорентина». Это случилось в прошлом сезоне, когда команда переживала трудный период под руководством Джузеппе Якини. Де Росси не принял предложение, ведь к тому моменту ещё не был зачислен на тренерские курсы УЕФА.

Позже де Росси отклонял предложения «Кротоне» и «Кальяри».

Напомним, что Даниэле де России завершил карьеру в начале 2020 года.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Фиорентина, Кальяри, Даниэле Де Росси, Кротоне
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