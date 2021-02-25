Чемпионат Италии. Серия А 2020-2021
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​«Ювентус» сообщил об убытках

25 Февраля 2021, 18:39,

«Ювентус» опубликовал финансовый отчет за первую половину сезона 2020/2021. Убытки клуба за полугодие, завершившееся 31-го декабря, составили 113,7 миллиона евро.

За первую часть сезона «старая синьора» заработала 258,3 миллиона евро. Годом ранее аналогичный показатель составлял 322,3 миллиона.

«Ювентус» отметил, что продолжающаяся пандемия коронавируса оказала существенное негативное влияние на доходы клуба.

На текущий момент «Ювентус» занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Италии. От лидирующего «Интера» туринцы отстают на восемь очков, имея один матч в запасе.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Ювентус
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