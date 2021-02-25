Чемпионат Италии. Серия А 2020-2021
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​В руководстве «Интера» вспышка коронавируса

25 Февраля 2021, 15:40,

В руководстве миланского «Интера» случилась вспышка коронавируса. Положительные тесты сдали управляющие директора Джузеппе Маротта и Алессандро Антонелли, спортивный директор Пьеро Аусилио, юрист Анджело Капеллини, а также один из членов технического персонала, чьё имя не раскрывается.

На текущий момент «Интер» занимает первое место в турнирной таблице чемпионата Италии, опережая соседей из «Милана» на четыре зачётных балла.

Ближайший матч чемпионата Италии «Интер» проведёт в воскресенье, двадцать восьмого февраля. Соперником команды Антонио Конте будет «Дженоа».
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Интер Милан, Джузеппе Маротта, Пьеро Аусилио
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Комментарии (2)
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0
Кар Карыч
25 Февраля 2021, 15:51

Это гоббы через Конте передают свои зловещие микробы.

1
Sergo
25 Февраля 2021, 16:36

а заразили его как - анально или орально?

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