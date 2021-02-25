​В руководстве «Интера» вспышка коронавируса

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25 Февраля 2021, 15:40,
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В руководстве миланского «Интера» случилась вспышка коронавируса. Положительные тесты сдали управляющие директора Джузеппе Маротта и Алессандро Антонелли, спортивный директор Пьеро Аусилио, юрист Анджело Капеллини, а также один из членов технического персонала, чьё имя не раскрывается.
На текущий момент «Интер» занимает первое место в турнирной таблице чемпионата Италии, опережая соседей из «Милана» на четыре зачётных балла.
Ближайший матч чемпионата Италии «Интер» проведёт в воскресенье, двадцать восьмого февраля. Соперником команды Антонио Конте будет «Дженоа».
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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: Интер Милан, Джузеппе Маротта, Пьеро Аусилио
Это гоббы через Конте передают свои зловещие микробы.
а заразили его как - анально или орально?