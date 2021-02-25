​В руководстве «Интера» вспышка коронавируса

В руководстве миланского «Интера» случилась вспышка коронавируса. Положительные тесты сдали управляющие директора Джузеппе Маротта и Алессандро Антонелли, спортивный директор Пьеро Аусилио, юрист Анджело Капеллини, а также один из членов технического персонала, чьё имя не раскрывается.

На текущий момент «Интер» занимает первое место в турнирной таблице чемпионата Италии, опережая соседей из «Милана» на четыре зачётных балла.

Ближайший матч чемпионата Италии «Интер» проведёт в воскресенье, двадцать восьмого февраля. Соперником команды Антонио Конте будет «Дженоа».