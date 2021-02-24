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​Обморок Мораты спровоцировал цитомегаловирус

24 Февраля 2021, 18:50,

В Италии объяснили снижение игровой формы и недавнее падение в обморок нападающего «Ювентуса» Альваро Мораты. Как сообщает Calciomercato, проблемы футболиста вызваны цитомегаловирусом.

При первом заражении этим вирусом человек может испытывать симптомы, напоминающие грипп. Это боль в мышцах, утомляемость, боли в горле и так далее. Обычно иммунная система справляется в течение трёх недель.

В идеале Морате следовало бы дать время на отдых и восстановление сил, однако у Андреа Пирло из-за травмы Пауло Дибалы не так много вариантов в группе атаки.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Ювентус, Альваро Мората
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