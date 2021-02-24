​Обморок Мораты спровоцировал цитомегаловирус

В Италии объяснили снижение игровой формы и недавнее падение в обморок нападающего «Ювентуса» Альваро Мораты. Как сообщает Calciomercato, проблемы футболиста вызваны цитомегаловирусом.

При первом заражении этим вирусом человек может испытывать симптомы, напоминающие грипп. Это боль в мышцах, утомляемость, боли в горле и так далее. Обычно иммунная система справляется в течение трёх недель.

В идеале Морате следовало бы дать время на отдых и восстановление сил, однако у Андреа Пирло из-за травмы Пауло Дибалы не так много вариантов в группе атаки.