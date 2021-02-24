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​Осимхен не помнит, что потерял сознание и попал в больницу

24 Февраля 2021, 17:49,

Нападающий «Наполи» Виктор Осимхен не помнит о том, что он потерял сознание и попал в больницу. Об этом сообщает Football Italia, ссылаясь на нейрохирурга Альфредо Буччиеро, работающего с футболистом.

Напомним, Осимхен потерял сознание в концовке матча против «Аталанты», ударившись головой о газон.

«Осимхен получил травму головы с потерей памяти. Сейчас тесты показывают хорошие результаты, но нужно дождаться завершения естественного периода восстановления. У игрока нет признаков гематомы головного мозга или повреждений черепной коробки. Но ему нужна как минимум неделя отдыха. Осимхен хочет играть и просит меня быстрее позволить ему выйти на поле, но рисковать мы не можем. Думаю, он будет готов играть с начала марта», - рассказал врач Radio Kiss Kiss.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Наполи, Виктор Осимхен
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