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​«Я в ярости»: Президент «Фиорентины» отреагировал на слухи о переговорах с Сарри

24 Февраля 2021, 16:49,

Президент «Фиорентины» Рокко Коммиссо высказался по поводу слухов о том, что директора клуба встречались с Маурицио Сарри.

«Я прочитал об ужине Сарри с руководителями моего клуба и вскочил со своего кресла. Я в ярости из-за этих фейковых новостей! Генеральный директор Джо Бароне и спортивный директор Даниэле Праде провели тот вечер в разных местах, но сенсационные новости все равно появляются.

Я полностью поддерживаю Чезаре Пранделли, хотя его критикуют даже после побед со счётом 3:0», - рассказал Коммиссо La Nazione.

Напомним, за «Фиорентину» выступает российский форвард Александр Кокорин.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Фиорентина, Маурицио Сарри, Рокко Коммиссо
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