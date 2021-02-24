​«Я в ярости»: Президент «Фиорентины» отреагировал на слухи о переговорах с Сарри

Президент «Фиорентины» Рокко Коммиссо высказался по поводу слухов о том, что директора клуба встречались с Маурицио Сарри.

«Я прочитал об ужине Сарри с руководителями моего клуба и вскочил со своего кресла. Я в ярости из-за этих фейковых новостей! Генеральный директор Джо Бароне и спортивный директор Даниэле Праде провели тот вечер в разных местах, но сенсационные новости все равно появляются.

Я полностью поддерживаю Чезаре Пранделли, хотя его критикуют даже после побед со счётом 3:0», - рассказал Коммиссо La Nazione.

Напомним, за «Фиорентину» выступает российский форвард Александр Кокорин.