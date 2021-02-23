Спустя 10 лет разбирательств Синьори оправдан по делу о договорняках

Легенда «Лацио» Джузеппе Синьори признан невиновным в деле об организации договорного матча между командами «Пяьченца» и «Падова» в октябре 2010 года. И хотя экс-футболист постоянно отвергал любые обвинения, дело тянулось более 10 лет. В итоге Синьоры оказался чист перед законом.

- Мне отплатили в некотором роде. Это частичное правосудие в том плане, что никто мне не вернет эти годы. Я сделал все, чтобы сохранить чистым имя в мире спорта. Это первая победа, надеюсь, что придут и другие, - цитирует Синьори Football Italia.

Синьори - вице-чемпион мира 1994 года, трижды лучший бомбардир чемпионата Италии и лучший игрок Серии А 1993 года.