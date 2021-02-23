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​Лукаку: На тренировках «Интера» идёт война

23 Февраля 2021, 19:49,

Нападающий «Интера» Ромелу Лукаку во вторник решил уделить время фанатам, отвечая на вопросы в Twitter. В одном из вопросов у бельгийского форварда спросили, против кого ему тяжелее всего действовать на тренировках.

«Тренировки в «Интере» является настоящей зоной боевых действий. Нашему тренеру не нравится, когда мы сдерживаемся. Я люблю это», - написал Лукаку.

В нынешнем сезоне Ромелу Лукаку провёл за «Интер» тридцать матчей во всех соревнованиях. На счету бельгийца двадцать три забитых гола и пять результативных передач на партнёров.

«Интер» на сегодняшний день лидирует в Серии А, опережая «Милан» на четыре очка.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Интер Милан, Ромелу Лукаку
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