​Лукаку: На тренировках «Интера» идёт война

Нападающий «Интера» Ромелу Лукаку во вторник решил уделить время фанатам, отвечая на вопросы в Twitter. В одном из вопросов у бельгийского форварда спросили, против кого ему тяжелее всего действовать на тренировках.

«Тренировки в «Интере» является настоящей зоной боевых действий. Нашему тренеру не нравится, когда мы сдерживаемся. Я люблю это», - написал Лукаку.

В нынешнем сезоне Ромелу Лукаку провёл за «Интер» тридцать матчей во всех соревнованиях. На счету бельгийца двадцать три забитых гола и пять результативных передач на партнёров.

«Интер» на сегодняшний день лидирует в Серии А, опережая «Милан» на четыре очка.