​Роналду отправил кота на отдых в Испанию

Кот породы сфинкс по кличке Пепе, принадлежащий Криштиану Роналду, сбежал из дома футболиста в Турине и попал под колёса автомобиля. Об этом сообщает Daily Star, ссылаясь на слова возлюбленной Роналду Джорджины Родригес в интервью для журнала Instyle.

По словам Родригес, кот на протяжении полутора месяцев проходил лечение в отделении интенсивной терапии у ветеринара. Животное пошло на поправку, и звёздная пара решила отправить его восстанавливаться и отдыхать в Испанию. Там о нём заботится Ивана – сестра Джорджины.

Стоит отметить, что кот Роналду стоит в районе 2700 фунтов или 300 000 российских рублей.