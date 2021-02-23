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​Роналду отправил кота на отдых в Испанию

23 Февраля 2021, 17:30,

Кот породы сфинкс по кличке Пепе, принадлежащий Криштиану Роналду, сбежал из дома футболиста в Турине и попал под колёса автомобиля. Об этом сообщает Daily Star, ссылаясь на слова возлюбленной Роналду Джорджины Родригес в интервью для журнала Instyle.

По словам Родригес, кот на протяжении полутора месяцев проходил лечение в отделении интенсивной терапии у ветеринара. Животное пошло на поправку, и звёздная пара решила отправить его восстанавливаться и отдыхать в Испанию. Там о нём заботится Ивана – сестра Джорджины.

Стоит отметить, что кот Роналду стоит в районе 2700 фунтов или 300 000 российских рублей. 
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Ювентус, Криштиану Роналду, Джорджина Родригес
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