​Конте в Instagram попросил болельщиков выбрать тактику

Антонио Конте находится в хорошем настроении. На выходных его «Интер» разнёс в дерби «Милан» со счётом 3:0 и упрочил своё положение на вершине турнирной таблицы Серии А.

Во вторник Конте решил обратиться к болельщикам через свою страничку в Instagram. Рулевой «Интера» попросил выбрать тактику между двумя вариантами.

«Тики-така или прямой стиль игры? Или лучше баланс между ними? Расскажите мне, что вы думаете», - написал Конте.

Антонио Конте принял «Интер» летом 2019 года. Под руководством этого тренера «нерадзурри» отпраздновали 51 победу при 21 ничьей и 14 поражениях.