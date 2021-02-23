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​Конте в Instagram попросил болельщиков выбрать тактику

23 Февраля 2021, 16:27,

Антонио Конте находится в хорошем настроении. На выходных его «Интер» разнёс в дерби «Милан» со счётом 3:0 и упрочил своё положение на вершине турнирной таблицы Серии А.

Во вторник Конте решил обратиться к болельщикам через свою страничку в Instagram. Рулевой «Интера» попросил выбрать тактику между двумя вариантами.

«Тики-така или прямой стиль игры? Или лучше баланс между ними? Расскажите мне, что вы думаете», - написал Конте.

Антонио Конте принял «Интер» летом 2019 года. Под руководством этого тренера «нерадзурри» отпраздновали 51 победу при 21 ничьей и 14 поражениях.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Интер Милан, Антонио Конте
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Комментарии (1)
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0
Tavadi
23 Февраля 2021, 18:09

кроме покупки судей они никакой тактики не знают

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