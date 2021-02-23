Чемпионат Италии. Серия А 2020-2021
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​«Торино» приостановил тренировки

23 Февраля 2021, 16:17,

Клуб Серии А «Торино» объявил о приостановке тренировок. После выявления трёх случаев заражения коронавирусом на прошлой неделе клуб опасается, что на самом деле заражённых в команде больше. Дальнейшие планы «быки» будут строить по итогам нового этапа тестирования.

Ближайший матч итальянского чемпионата «Торино» должен  провести уже в пятницу, двадцать шестого февраля. Соперником «быков» должен стать «Сассуоло».

На текущий момент «Торино» занимает семнадцатое место в турнирной таблице Серии А. Туринские «быки» опережают зону вылета на пять зачётных баллов.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Торино
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