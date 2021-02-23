Буффон назвал условие завершения карьеры

Известный голкипер Джанлуиджи Буффон, продолжающий выступать за «Ювентус», высказался по поводу своего будущего.

«Я измеряю амплитуду своих прыжков каждую неделю. Пока мой прыжок хорош, я буду продолжать играть. Как только увижу, что я начинаю терять в прыжке несколько сантиметров, я остановлюсь», - рассказал Буффон Sky Sport.

В нынешнем сезоне Джанлуиджи Буффон провёл за «Ювентус» десять матчей. В шести из них голкиперу удалось сохранить свои ворота на замке.

Добавим, что в январе Буффону исполнилось 43 года. Действующий контракт опытного голкипера со «старой синьорой» рассчитан до конца сезона.