​Миранчук: «В Италии после тренировок нет сил, в России такого не ощущал»

«Матч ТВ» опубликовал на своей страничке в Twitter небольшой ролик с полузащитником «Аталанты» Алексеем Миранчуком. Футболист отметил, что тренировки в Италии его изматывают гораздо сильнее, чем было в России.

«В России такого не ощущал, если честно. Здесь когда приходишь домой, то у тебя прямо реально нет сил, и ты всё время посвящаешь восстановлению».

Напомним, Алексей Миранчук стал игроком «Аталанты» в начале осени прошлого года, перейдя из «Локомотива». В восемнадцати поединках за итальянский клуб во всех турнирах российский полузащитник записал на свой счёт четыре гола и один результативный пас на партнёра.

В среду, двадцать четвёртого февраля, «Аталанта» сыграет против «Реала» в первом матче плей-офф Лиги чемпионов.