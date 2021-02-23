​Миранчук: «В Италии после тренировок нет сил, в России такого не ощущал»

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23 Февраля 2021, 15:21,
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«Матч ТВ» опубликовал на своей страничке в Twitter небольшой ролик с полузащитником «Аталанты» Алексеем Миранчуком. Футболист отметил, что тренировки в Италии его изматывают гораздо сильнее, чем было в России.
«В России такого не ощущал, если честно. Здесь когда приходишь домой, то у тебя прямо реально нет сил, и ты всё время посвящаешь восстановлению».
Напомним, Алексей Миранчук стал игроком «Аталанты» в начале осени прошлого года, перейдя из «Локомотива». В восемнадцати поединках за итальянский клуб во всех турнирах российский полузащитник записал на свой счёт четыре гола и один результативный пас на партнёра.
В среду, двадцать четвёртого февраля, «Аталанта» сыграет против «Реала» в первом матче плей-офф Лиги чемпионов.
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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: Аталанта, Алексей Миранчук
Если у рос игрочищ не будет сил, как они будут ходить по саунам и учить жизни стульями наглых корейцев?) Не такая система нам не подходит))