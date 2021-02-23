Чемпионат Италии. Серия А 2020-2021
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​Миранчук: «В Италии после тренировок нет сил, в России такого не ощущал»

23 Февраля 2021, 15:21,

«Матч ТВ» опубликовал на своей страничке в Twitter небольшой ролик с полузащитником «Аталанты» Алексеем Миранчуком. Футболист отметил, что тренировки в Италии его изматывают гораздо сильнее, чем было в России.

«В России такого не ощущал, если честно. Здесь когда приходишь домой, то у тебя прямо реально нет сил, и ты всё время посвящаешь восстановлению».

Напомним, Алексей Миранчук стал игроком «Аталанты» в начале осени прошлого года, перейдя из «Локомотива». В восемнадцати поединках за итальянский клуб во всех турнирах российский полузащитник записал на свой счёт четыре гола и один результативный пас на партнёра.

В среду, двадцать четвёртого февраля, «Аталанта» сыграет против «Реала» в первом матче плей-офф Лиги чемпионов.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Аталанта, Алексей Миранчук
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Комментарии (1)
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Diman777
23 Февраля 2021, 15:39

Если у рос игрочищ не будет сил, как они будут ходить по саунам и учить жизни стульями наглых корейцев?) Не такая система нам не подходит))

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