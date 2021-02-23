Чемпионат Италии. Серия А 2020-2021
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«Наполи» продаст двух ключевых футболистов, если не выйдет в Лигу чемпионов

23 Февраля 2021, 12:44,

«Наполи» может расстаться с двумя ведущими футболистами по итогам нынешнего сезона. Как информирует La Gazzetta dello Sport, это произойдет в том случае, если команда не сможет пробиться в следующий розыгрыш Лиги чемпионов.

По данным издания, руководство неаполитанского клуба будет вынуждено выставить на продажу полузащитника Фабиана Руиса и центрального защитника Калиду Кулибали. «Наполи» прибегнет к такому решению, чтобы выручить деньги для стабилизации материального положения клуба.

В текущем сезоне чемпионата Италии «Наполи» провел 22 матча. Команда набрала 40 очков и занимает седьмое место в турнирной таблице.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Наполи, Калиду Кулибали, Трансферы футбола - лето 2021, Фабиан Руис
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