«Наполи» продаст двух ключевых футболистов, если не выйдет в Лигу чемпионов

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23 Февраля 2021, 12:44,
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«Наполи» может расстаться с двумя ведущими футболистами по итогам нынешнего сезона. Как информирует La Gazzetta dello Sport, это произойдет в том случае, если команда не сможет пробиться в следующий розыгрыш Лиги чемпионов.
По данным издания, руководство неаполитанского клуба будет вынуждено выставить на продажу полузащитника Фабиана Руиса и центрального защитника Калиду Кулибали. «Наполи» прибегнет к такому решению, чтобы выручить деньги для стабилизации материального положения клуба.
В текущем сезоне чемпионата Италии «Наполи» провел 22 матча. Команда набрала 40 очков и занимает седьмое место в турнирной таблице.
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Наполи, Калиду Кулибали, Трансферы футбола - лето 2021, Фабиан Руис